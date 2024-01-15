لوائح الناجحين في مباراة التعليم PDF .. موقع نتائج مباراة التعليم بالمغرب 2024 بالتعاقد لجميع الجهات وزارة التربية الوطنية

تستعد وزارة التربية الوطنية في المغرب للكشف عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024، حيث تهدف إلى اختيار المعلمين الموهوبين وذوي الكفاءات العالية للانضمام إلى نظام التعليم العام، يمكنك الاطلاع على نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب 2024 بسهولة من خلال موقع وزارة التربية الوطنية، ستتم توفير النتائج تدريجيا وبشكل منفصل وفقا للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يمكنك الوصول إلى النتائج بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، من المتوقع ان يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الشفوية، على موقع وزارة التربية الوطنية في الساعات القادمة.

لينك اللوائح النهائية لمباراة التعليم 2024

النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024 في جميع الجهات، ستبدا قبل وزارة التربية الوطنية في المملكة المغربية، فى اعلان نتائج مباراة التعليم خلال ساعات، تشمل النتائج نتائج المقابلة الشفوية لمباراة التعليم، التي اجريت في دورة ديسمبر 2023، سيتم الآن بدء عملية تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية لنتائج مباراة التعليم 2024، ستتم هذه العملية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وستكون متاحة لمدة يومين متتاليين.

نتائج مباراة التعليم بالمغرب 2024 جميع الجهات

هنا تجدون النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023/2024، في جميع الجهات. تشمل النتائج نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024 ونتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024/2023 (كتابي وشفوي)، يمكنكم العثور على قائمة الناجحين في الاختبارات الشفوية، ولائحة الناجحين في مباراة التعليم 2024/2023، هنا يمكنكم الاستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024، ومن المتوقع ان تصدر النتائج رسميا في تاريخ 15 يناير الحالي.

كيفية الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024

تستعد الاساتذة في المغرب لمعرفة نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024، ينتظرون بفارغ الصبر صدور النتائج النهائية في جميع الجهات والاكاديميات بالبلاد، تاخر صدور النتائج بسبب الجدول الزمني لمختلف مباريات التوظيف الرسمية، ولكننا سنوفر رابطا سهلا لاستخراج النتائج ليستفيد منه الجميع.

للاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اولا يمكنكم تسجيل الدخول من خلال موقع وزارة التربية الوطنية في المغرب.

بمجرد دخولك إلى الموقع، انتقل إلى قسم “نتائج مباراة التعليم النهائية”.

قد يطلب منك ادخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة، للاطلاع على نتيجة المتقدم الذي ترغب في معرفة نتيجته.

بعد استكمال ادخال البيانات، اضغط على خيار “استعلام”.

انتظر لبضع لحظات حتى تظهر النتيجة النهائية لمباراة التعليم.

هذه الخطوات ستمكنك من الاطلاع بسهولة على نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب لعام 2024.