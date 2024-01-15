تردد قناة النبأ الليبية 2024 Al Nabaa tv الجديد الناقل لكأس افريقيا

تُعتبر قناة النبأ الليبية من القنوات الرياضية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم باقة متنوعة من المحتوى الرياضي، بما في ذلك المباريات المحلية والإقليمية والدولية بدأت القناة بثها كقناة إخبارية، ثم تحولت إلى قناة رياضية بعد إعادة هيكلتها. وقد حققت القناة نجاحًا كبيرًا منذ عودتها، حيث استطاعت جذب ملايين المشاهدين المهتمين بالرياضة. كما أنها تبث محتواها مجانًا، مما زاد من شعبيتها.

تردد قناة النبأ الليبية 2024 Al Nabaa tv

في إطار استعداداتها لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، أعلنت قناة النبأ الليبية عن تردداتها الجديدة على القمرين الصناعيين نايل سات وهوت بيرد.

وعلى القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط تردد قناة النبأ الليبية على النحو التالي:

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

أما على القمر الصناعي هوت بيرد، فيمكن ضبط تردد قناة النبأ الليبية على النحو التالي:

التردد: 12380

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

يبدأ اليوم الاثنين، استعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، لمواجهة منتخب غانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار وبدأ المنتخب المصري تدريباته على ملعب الدفاع الجوي، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني على الجانب البدني والخططي، استعدادًا للمباراة المهمة وكانت المنتخب المصري قد تعادل مع منتخب موزمبيق ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على منتخب غانا، من أجل التأهل إلى الدور الثاني وقد فاز منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، فيما فاز منتخب غاا أربع مرات.