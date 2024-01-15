تراجع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اليوم وسعر صرف الدولار في عموم العراق

سعر الدينار العراقي في مقابل الدولار أمر صار يبحث عنه الكثيرون، فبين عشية وضحها يتغير سعر الدينار العراقي مقابل الدولار مما جعل الحكومة العراقية يكون عندها تحفظ على بيع الدولار أو شراءه، هذا الأمر يؤدي إلى ضعف الحراك في حركة البيع والشراء مما يعود بالسلب على الاقتصاد العراقي، فيرجع تقلب سعر العراق إلى مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى تغير العرض والطلب في السوق على الدولار الأمريكي مما يعود بالسلب على الدينار العراقي.

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اليوم 15 يناير 2024

وفقًا لتحديث البنك المركزي اليوم 15 يناير 2024، فإن سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، كالتالي:

سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310.51 دينار عراقي لكل دولار.

سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج: 1310.51 دينار عراقي لكل دولار.

سعر البيع النقدي: 1306 دينار عراقي لكل دولار.

كم قيمة تجويل الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي؟

يمكن أن نجمل قيمة تحويل الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي كما هو موضح في الجدول التالي:

USD IQD 2 2,602.48 5 6,506.20 10 13,012.40 25 32,530.99 50 65,061.98 100 130,123.96 500 650,619.78 1000 1,301,239.57 5000 6,506,197.84 10000 13,012,395.69

سعر صرف 100 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصات

تختلف أسعار الصرف اليوم في البورصات داخل العراق من واحد إلى أخرى تبعا للمحافظة على النحو التالي:

بورصة سعر البيع بورصة بغداد 153,700 دينار بورصة الحارثية 153,700 دينار بورصة كركوك 152,200 دينار بورصة سليمانية 151,200 دينار بورصة دهوك 152,150 دينار بورصة أربيل 153,150 دينار

لذا فان تدارك أمر الدينار العراقي لابد أن يكون سريعًا، للعمل على استقرار الاقتصاد وعودة حركة العرض الطلب للاستقرار كما كانت، وهذا لا يكون إلا بالشعور بالأمان وعدم القلق من المستقبل مما يسبب الاضطرابات في أسعار العملات.