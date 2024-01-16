وزارة العمل .. استعلم عن الشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق أمر صار يبحث عنه الكثيرون في الوقت الحالي لانتظارهم صدور الوجبة الأخير من برنامَج الرعاية الاجتماعية، وهذا الأمر نتيجة لأهمية برامج الرعاية بالنسبة للفئة المشمولة ببرامج الرعاية، حيث تعتني برامج الرعاية بالفئة الأشد احتياجًا ومحدودي الدخل والعاطلين عل العمل، فتقصد برامج الرعاية فئات من المواطنين الأشد عوزا في هذه الفترة التي تمر بها العراق من تدهور الخالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

الشروط التي وضعتها وزارة العمل للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط للمشمولين بالرعاية الاجتماعية ليتحقق الغرض المقصود من برامج الحماية الاجتماعية وهو أن يستطيعوا جميع المواطنين العيش بحياة كريمة في ظل الظروف الراهنة، حيث تشتمل الشروط على التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة، التي تشمل:الأرامل والمطلقات والأيتام، كبار السن، وزوي الإعاقة، والعاطلين عن العمل.

أن يكون المتقدم يعيش تحت خط الفقر، حيث يحدد من قبل الوزارة ناء على مجموع الدخل للأسرة بحيث لا يتجاوز الحد الأدنى لعيش حياة كريمة.

هذه هي الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة العمل بجانب شروط أخرى فرعية.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية عن طريق موقع وزارة العمل العراقية باتباع الخطوات التالية: