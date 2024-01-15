قناة تربوية للأطفال.. اضبط لصغارك تردد قناة سات 7 كيدز الجديد لعام 2024 لمتابعة برامجها المنوعة

تعد قناة سات 7 كيدز أهم منصة تلفزيونية دينية مخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى متنوعاً يتضمن البرامج الدينية والاجتماعية الموجهة لصغار السن، وهي تحتوي مجموعة من البرامج الدرامية، والبرامج الحوارية، والمواد التعليمية، والرسوم المتحركة، والبرامج الموسيقية، والبرامج المباشرة الترفيهية، إلى جانب برامج الألعاب وغيرها.

تفاصيل تردد قناة سات 7 كيدز الجديد على الأقمار الصناعية المتاحة

تتسم سات 7 كيدز ببرامج تعمل على تشجيع روح المحبة والحوار والعطاء في نفوس الصغار، وتوجه جهودها نحو تثقيفهم بشأن رفض العنف، كما تعد القناة بيئة مثلى للتعلم والنمو والتسلية، حيث توفر الفرصة للأطفال وأسرهم للمشاركة في البرامج التفاعلية التي تعرض على شاشتها، وتهتم سات 7 كيدز بالتحديث المستمر لتطوير استراتيجيتها وتقديم محتوى عالي الجودة لمشاهديها، لذلك، يمكنك ضبط التردد على البيانات التالية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11353

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القطبية: رأسي V

معامل الترميز: 27500

يرجى ملاحظة أن القناة تبث برامجها مجاناً على القمر الصناعي نايل سات بدقة “SD”.

تفاصيل تردد قناة سات 7 كيدز على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

التردد: 11642

القطبية: رأسي V

معامل الترميز: 27500

كما أن القناة تبث بشكل مجاني على القمر الصناعي عرب سات أيضاً بجودة “SD”.

شرح كيفية توليف قناة سات 7 كيدز على قمر عرب سات بالتحديث الجديد خطوة بخطوة

لتحميل سات 7 كيدز على جهاز الاستقبال، يمكن للمستخدمين اتباع إجراءات بسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي.

انقر على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد اختر الإعدادات من القائمة حدد القمر الصناعي المراد (عرب سات سات) أدخل التردد المخصص لقناة سات 7 كيدز في المكان المحدد “11642” أدخل معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 6/5 انقر على كلمة “بحث” بعد اكتمال عملية البحث، ستظهر سات 7 كيدز في قائمة قنوات التلفاز انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة

يمكن تحميل قناة سات 7 كيدز على جميع الأقمار الصناعية المتاحة باستخدام نفس الخطوات السابقة.