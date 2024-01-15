الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم عبر وزارة التضامن الاجتماعى
يرغب الكثير من المتقدمين أن يحصلون على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 من أجل معرفة موعد صدور الكارت والاستلام، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين من الفئة البسيطة والمتضررة لتخفيف العبء عنهم في ظل حالة الغلاء المستمرة خلال الفترة الأخيرة، هناك مزايا كثيرة بكارت الخدمات المتكاملة يحصل عليها حامل الكارت.
تمنح وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من الصلاحيات لحامل الكارت في تسهيل الكثير من المهام كونها من الفئة الأولى بالرعاية وهذا لتقديم العون لهم لحياة كريمة دون أي معاناة، منذ عدة أيام أعلنت وزارة التضامن برئاسة نيفين القباج عن طباعة عدد كبير من كروت الخدمات المتكاملة والتي تقدم بها الكثير من الأشخاص الفترة الماضية وتم مطابقة شروط الاستحقاق، تابعوا معنا السطور التالية من المقال للاطلاع على خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024
تحصلون على جميع التفاصيل والاستعلام عن كارت الخدمات المتأكلة من خلال الانترنت عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي:
- أولاً الضغط على هذا الرابط وزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم اختيار الاستعلام عن الخدمات المتكاملة.
- إضافة الرقم القومي في خانة الأولى.
- ثم الضغط على استعلام وتظهر كافة التفاصيل.
شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة
- أن يكون المتقدم من الجنسية المصري.
- أصحاب الإعاقة البصرية بدرجة لا تقل عن 18/6.
- الإعاقات السمعية من 55 إلى 70.
- أن تكون درجة الإعاقة الذهنية للمتقدم تتراوح من 69:52.