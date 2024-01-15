أجمل أغاني البيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات ونايل سات بآخر تحديث 2024

بالرغم من وجود العديد من القنوات التي تهدف إلى جذب انتباه الأطفال، إلا أن قناة طيور الجنة تتميز باهتمامها بنوعية المحتوى لديها الذي يراعي القيم والثقافة العربية مع اهتمامها بتعزيز الانتماء الديني في روح الصغار، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الموجهة للفئات العمرية الصغيرة في الوطن العربي، ويود الأهالي الحصول على التردد الجديد الخاص بها لتحميلها لصغارهم على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، ولذا سنسرد لكم تفاصيل تردد قناة طيور الجنة الجديد في هذا المقال.

تفاصيل تردد طيور الجنة على الأقمار الصناعية المتاحة بآخر تحديث 2024

تردد قناة “طيور الجنة” على النايل سات.

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يرجى ملاحظة أن طيور الجنة تبث بجودة عالية الدقة على القمر الصناعي نايل سات، ولكن يمكن استقبالها على أجهزة الاستقبال العادية.

تردد قناة “طيور الجنة” على عرب سات.

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بالنسبة لجودة البث، فقناة طيور الجنة تبث بجودة عالية الدقة أيضاً على القمر الصناعي عرب سات.

أنواع البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة للأطفال

تُقدم قناة “طيور الجنة” مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والتعليمي الموجه للصغار، من بينها:

الأغاني والقصص : تقدم هذه البرامج تشكيلة متنوعة من الأغاني والقصص والبرامج التعليمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال.

: تقدم هذه البرامج تشكيلة متنوعة من الأغاني والقصص والبرامج التعليمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال. الأناشيد : تقدم هذه البرامج مجموعة متنوعة من الأناشيد الدينية والتربوية الموجهة للأطفال والتي تعزز قيم ومفاهيم دينية ومجتمعية بطريقة تدمج التربية مع الترفيه.

: تقدم هذه البرامج مجموعة متنوعة من الأناشيد الدينية والتربوية الموجهة للأطفال والتي تعزز قيم ومفاهيم دينية ومجتمعية بطريقة تدمج التربية مع الترفيه. المسابقات : تقدم هذه البرامج مجموعة متنوعة من المسابقات التي يشارك بها الأطفال لتعزز مهاراتهم بجو من المرح.

وهذه البرامج جعلت قناة “طيور الجنة” من أكثر القنوات المحبوبة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، حيث تلعب دوراً فعالاً في تنمية قدراتهم وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في نفوسهم إضافة للتسلية وقضاء وقت ممتع.