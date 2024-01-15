أسعار الدواجن البيضاء اليوم الاثنين 15 يناير 2024.. ياترى كرتونة البيض وصلت كام انهرضه

أسعار الدواجن البيضاء اليوم، يتابع الكثير من المواطنين بورصة الدواجن بشكل يومي من أجل متابعة الهبوط والارتفاع كي يكونوا على دراية بالتوقيت المناسب للشراء، خاصةً بأن هناك بعض الأشخاص ينفذون مشاريع التسمين في الدواجن البيضاء من أجل ربح المال ووسيع تجارتهم وتحسين من الدخل المادي لهم في تلك الظروف.

خلال الفترة الماضية شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاض ملحوظ في السعر حتى وصل الكيلو نهاية ديسمبر الماضي 2023 نحو 60 جنيه وتراجع سعر كتكوت التسمين الابيض شركات نحو 20 جنيه بعد أن سجل في الأسواق نحو 30 حتى 35 جنيه، ومنذ عدة أيام بدأت الأسعار تتزايد وهذا ما يجعل المواطن يشعر بالقلق خوفاً أن تستمر الأسعار بهذا الشكل، تابعوا معنا الفقرات التالي وسوف تعرف سوياً على أسعار الدواجن البيضاء اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

صرح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أن حالة الطقس هي عامل أساسي في زيادة وانخفاض أسعار الدواجن، وكلما أشد الطقس بردوة أصبحت الدواجن تتراجع في الأسعار وتراجع أيضاً سعر الكتكوت، وأن هذه الفترة الأسعار ليس ثابت أو مستقرة بل تتزايد وتتراجع في يوم واحد، وتأتي قائمة اسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 على النحو التالي:

يصل سعر الكتكوت الابيض شركات للتسمين ما بين 21 إلى 23 جنيه.

بينما تصل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزارع نحو ما بين 67 إلى 68 جنيه

يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء المتداولة في الأسواق ما بين 72 جنيه حتى 75 جنيه.

سجلت اليوم الدواجن الساسو 100 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 حتى 115 جنيه.

سعر كيلو الدواجن الأمهات تتراوح ما بين 60 إلى 62 جنيه.

سعر كيلو دبابيس الفراخ 110 جنيه.

كما وصل سعر أوراك الدجاج 85 جنيه.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

وفقاً للتصريحات الأخيرة شعبة الدواجن بورصة البيض اليوم أن الأسعار خلال تلك الفترة مستقرة وتأتي أسعار البيض كالتالي