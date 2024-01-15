ثبته حالًا.. تردد قناه العراقيه الرابعه نايل سات لمتابعة مباراة العراق أمام إندونسيا اليوم

أعين المواطنين والمواطنات في العراق الآن تبحث عن تردد قناه العراقيه الرابعه، حيث واحدة من ضمن القنوات الناقلة لقاء أسود الرافدين ومنتخب إندونسيا، ولهذا خصصنا مقالنا اليوم كي نرفق لكم الإحداثيات الخاصة بالقناة، بالإضافة إلى خطوات التحميل على جهاز الريسفر والتمتع بجميع مباريات كأس الأمم الأسيوية وليس مباراة العراق اليوم فقط، فتابعوا السطور القادمة.

تردد قناه العراقيه الرابعه

أعلنت الرابعة الرياضية العراقية المفتوحة أنها تمتلك حقوق بث مباريات كأس أمم أسيا، وبالتالي يمكن للمواطنين بالعراق التمتع بجميع المباريات على هذه القناة، وتتميز القناة أنها تقوم بعرض المحتوى الخاص بها بجودة عالية بالمجان على القمر الصناعي نايل سات، وحال إن رغبت في تثبيت القناة، فعليك إضافة الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي للرابعة هو النايل سات.

رقم التردد هو 11334.

استقطاب أفقي.

ترميز على رقم 27500.

تصحيح الحطأ 6/5.

الجودة للقناة هي HD.

وكل ما عليك التوجه لزر القائمة والذي منه تختر إضافة قناة جديدة، وابدأ في تدوين الإحداثيات السابقة، وبعد الانتهاء اضغط على حفظ وانتظر حتى تنزل القناة ضمن قائمة القنوات بجهاز استقبالك.

موعد مباراة منتخب العراق

وضحنا لكم تردد قناه العراقيه الرابعه وكيفية التثبيت، وفي هذا الوقت نجد المشجعين يبحثون عن وقت مباراة العراق، حيث تنطلق اليوم جولة بين منتخب إندوسيا ونظيره أسود الرافدين على أرضية إستاد المدينة التعليمية في قطر، حيث موعد المباراة كالتالي: