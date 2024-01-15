كشوفات pdf كاملة.. المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الدفعة السابعة 2024 على منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ينتظر المواطنين الأخبار الجديدة للكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الدفعة السابعة 2024، هناك الآلاف من المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية وهناك الألف يترقبون بلهفة موعد الإعلان عن الكشوفات الجديدة للاستعلام عن اسمائهم، وحسب تصريح رسمي من أحمد خلف السومري بأن إجمالي المستفيدين من الدفعة السابعة والتي تعلن عنها الوزارة 70 ألف ويمكن أن يرتفع عدد المشمولين حالة وجود حالات أكثر استحقاقاً وقع عليها الضرر بشكل كبير الفترة الماضية.

الرعاية الاجتماعية لن تتوقف عن تقديم الدعم والمساعدات المختلفة للأسر العراقية تحت خط الفقر بل تبذل طاقتها لكي توفر لهم الحياة الكريمة، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الدفعة السابعة 2024

المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حسب بعض التصريحات التي توصلنا إليها بمنتهى الدقة خلال الساعات القليلة الماضية أن الوزارة تزف بشرى سارة لمتقدمي الدفعة السابعة، وهي حالياً تعمل على إخراج المتجاوزين على شبكة هيئة الحماية الاجتماعية وخلال الفترة القليلة القادمة يتم صدور جميع الكشوفات، وحتى الآن تم قبول نحو 63 ألف مشمول من الدفعة السابعة وجاري فحص باقي الطالبات وعند الانتهاء يحدد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل موعد إصدار الكشوفات وكما عدد المشمولين لعموم المحافظات العراقية للرجال والنساء، كما تقوم هيئة الحماية الاجتماعية بالعمل على الجولة المالية وتحديد ميزانية الصرف وعلى هذا الأساس يتم اطلاق الدفعة السابعة ويتم بعدها أهم الإصدارات والقرارات الجديدة حول وجود دفعة ثامنة أم لا.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الدفعة السابعة 2024

بكل سهولة يمكن لمتقدمي الدفعة السابعة من عموم المحافظات الحصول على الكشوفات التي تقوم برفعها الوزارة إلأكترونياً من خلال اتباع ما يلي: