بجودة عالية “SSC Sports HD 2024” تردد قناة السعودية الرياضية 2024 التابعة لشبكة قنوات SSC السعودية الرياضية

شبكة SSC السعودية الرياضية، تحتل حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري، اضافة الى ذلك، تقوم بنقل مباريات كاس الملك، وكاس ولي العهد، وكاس العالم للاندية، وكاس الاتحاد الاسيوي، تختلف هذه القنوات في المحتوى الذي تقدمه، فقناة SSC السعودية الرياضية 1، تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بينما تنقل قناة SSC السعودية الرياضية 2، مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، تعرض شبكة SSC السعودية الرياضية محتواها التلفزيوني بجودة عالية الدقة (HD).

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2024

قناة SSC الرياضية السعودية هي واحدة من اكثر القنوات المطلوبة حاليا، تمتاز بحصولها على حقوق بث العديد من المباريات المتنوعة، ستتمتعون بمشاهدة العديد من البطولات والاستمتاع بها، على هذه القناة، وخاصة مع تنظيم المملكة العربية السعودية، للعديد من البطولات الرياضية الهامة في العالم التي تشد انتباه العالم باسره، لذا، سنقدم لكم في هذا المقال التردد الخاص بقناة SSC الرياضية، على قمر البث الصناعي نايل سات.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية نايل سات وعرب سات

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2024، على القمر الصناعي نايل سات متاح الان، يمكنكم متابعة المباريات المحلية والعالمية البارزة عبر هذه القناة، حيث تقدم جودة عالية للعروض بعد دفع رسوم الاشتراك المطلوبة، بالاضافة إلى ذلك، هناك قنوات رياضية اخرى مفتوحة ايضا، وفيما يلي التردد الخاص بها.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2024 على نايل سات

التردد: 11523

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2024 على عرب سات

التردد: 12380.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2024 على سهيل سات

التردد: 11585.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ⅔.

معدل الاستقطاب: عمودي.