رابط pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لدى وزارة العمل العراقية

هناك بحث متواصل حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة حيث طال انتظار العديد من المتقدمين العراقيين حول ظهور النتيجة في دولة العراق لجميع المحافظات لذلك أكدت وزارة العمل العراقية بأن الوجبة السابعة سوف تظهر عبر منصة مظلتي بالعراق بعد إتمام عملية المراجعة لجميع كشوفات أسماء المتقدمين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة السابعة في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

Pdf كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

هناك بحث متواصل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي ينتظرها عدد كبير من المتقدمين العراقيين ويتم إختيار أسماء المقبولين في دعم برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال تطبيق جميع الشروط الواجبة ثم بعد ذلك رفع النتيجة النهائية على منصة مظلتي الإلكترونية طبقاً لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نشرح للجميع طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع إلى منصة مظلتي في البداية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختيار المحافظة المراد البحث عنها.

كذلك اختيار الوجبة السابعة عند الإعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية.

ثم كتابة وتسجيل البيانات المطلوبة والبحث عن أسم المتقدم أو تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية