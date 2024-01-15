مسلسل حالة خاصة الحلقة 5-6 الخامسة و السادسة كاملة hd… اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل حالة خاصة الحلقة 5-6، خلال الساعات الأخيرة تصدر مسلسل حالة خاصة محركات البحث على جوجل نظراً لاهتمام الجمهور بمعرفة مواعيد العرض للحلقات القادمة، ويأتي البحث تزامناً مع اقتراب عرض الحلقتين الخامسة والسادسة، يحظى مسلسل حالة خاصة على إعجاب الكثير من الجمهور وحقق قاعدة جماهيرية كبير، مما أعرب الكثير من الجمهور على إعجابهم الشديد بما قدمه النجم الصاعد طه الدسوقي الذي يجسد دور نديم الشاب الذكي المصاب بالتوحد

حالة خاصة ليس مجرد عمل ناجح بل هو عمل مختلف يستفيد منه الكثير وخاصةً من مر بنفس التجربة و الأباء والأمهات الذين رزقوا بطفل توحدي، الشخص ممكن أن يحقق ذاته حالة وجود عزيمة وارادة ولا يوجد أي مرض يعيق هذا، خلال السطور التالية نوضح لكم نبذة مختصرة عن أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 5-6.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 5-6

حقق مسلسل حالة خاصة نجاح كبير وأصبح يحصد أعلى نسب من المشاهدة، رغم اطلاق عدة أعمال جديدة وحصرية لكن ما زال مسلسل حالة خاصة يسيطر على الساحة ويتصدر محركات البحث لأنه يحظى على إ‘جاب ملايين المتابعين، تدور الأحداث حول نديم المصاب التوحد لكن شاب طموح وناجح للغاية ومحبوب من بين زملائه.

حيث يعمل نديم في مكتب للمحاماة وحلم أن تصبح محامي ناجح وبالفعل ترافع نديم في أول قضية وحقق البراءة، لذلك يحاول عز أن يسرق أفكاره طول الوقت لكي يحقق ما يحققه لكن أماني تقف دائم بجانب نديم وتدعمه بكل خطوة وتمنحه الثقة بالنفس وفي الحلقة القادمة يشهد المسلسل تطورات كثيرة بعد أن يعلم نديم بأن القضية الجديدة التي تتولاها أماني تكون مع عمه الذي سلب حقوقه من الميراث.

موعد العرض والقنوات الناقلة مسلسل حالة خاصة

لن يتبقى سوى يومين فقط على طرح حلقتين جديدتين من مسلسل حالة خاصة، وسوف يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 في موعده الرسمي و يتم اذاعة الحلقة الخامسة والسادسة بأحداث جديدة وقوية للغاية، يتم قلها عبر منصة شاهد VIP ويعرض عبر منصة Watch It.