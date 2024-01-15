هتضيف مولودك” إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 عبر موقع دعم مصر وما هي الأوراق المطلوبة
يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي عن الشروط والأوراق اللازمة لإضافة المواليد على بطاقات التموين في عام 2024، يأتي هذا الاهتمام بعد إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن الفئات المستحقة لإجراء هذه الإضافة، ومن خلال السطور القليلة القادمة نوفر لكم أهم الشروط اللازمة لأضافة المواليد الجدد والمستندات المطلوبة لذلك.
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
أكد الدكتور علي المصيلحي أنه في عام 2024، يتاح إضافة المواليد على بطاقات التموين فقط لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة ضمن الأسر الأولى بالرعاية.
شروط إضافة الأبناء على بطاقة التموين 2024
أوضحت وزارة التموين شرطين أساسيين لإضافة المواليد على بطاقة التموين في عام 2024:
- حيث يجب أن لا يقل عمر الابن/الابنة عن 4 سنوات.
- وأن لا يتجاوز عدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية 4 أفراد.
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024
لإضافة المواليد على بطاقة التموين في 2024، يتعين تقديم المستندات التالية:
- اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.
- عدد الأفراد المراد إضافتهم وصور شهادات الميلاد للأبناء.
- رقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.
- صورة من كارت معاش تكافل وكرامة.
- صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.
- في حالة الشهداء، إفادة رسمية تثبت الحالة.
من الضروري التأكد من تقديم هذه المستندات بشكل كامل لإكمال إجراءات إضافة المواليد.
أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024
ترتيب الأسعار بالجنيه المصري:
- صابون غسيل (125 جرام) – 3 جنيهات.
- ملح طعام (300 جرام) – 1.25 جنيه.
- بسكويت يويوز سادة (25 جرام) – 1.5 جنية.
- شاي ناعم (40 جرام) – 5 جنيهات.
- سكر معبأ (كيلوجرام) – 12.60 جنيه.
- زجاجة الزيت (800 مللي) – 30 جنيهًا.
- دقيق معبأ (كيلوجرام) – 18 جنيهًا.
- مكرونة معبأة (400 جرام) – 6.50 جنيه.
- مكرونة معبأة (800 جرام) – 13 جنيهًا.
- فول معبأ (500 جرام) – 9 جنيهات.
- عدس مجروش (500 جرام) – 21 جنيهًا.
- مسلى صناعي (800 جرام) – 36 جنيهًا
- شاي ناعم (40 جرام) – 5 جنيهات.
- الصلصة (300 جرام) – 8 جنيهات.
- المربى (350 جرامًا) – 16 جنيهًا.
- التونة مفتتة (140 جرامًا) – 18 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (250 جرمًا) – 14 جنيهات.
- جبنة تتراباك (125 جرامًا) – 7 جنيهات.
- مسحوق عادي يدوي (800 جرام) – 16 جنيهًا
- مسحوق أتوماتيك (800 كيلوجرام) – 25 جنيهًا.
- صابون تواليت (125 جرام) – 7.50 جنيه.
- لبن جاف (125 جرام) – 25.50 جنيه.
- خل 5% (900 مللي) – 6 جنيه.
- علبة مرقة دجاج (8 مكعبات) – 6 جنيهات.
- کیس سائل غسيل أواني (80 جرام) – 3 جنيهات.
- بسكويت ويفر (أنواع) – 2.75 جنيه.
- بسكويت بوو (أنواع) – 3.75 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان (18 جراما) – 4 جنيهات.
- طحينة بيضاء (140 جرامًا) – 2.50 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا) – 3 جنيهات.