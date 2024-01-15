هتضيف مولودك” إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 عبر موقع دعم مصر وما هي الأوراق المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي عن الشروط والأوراق اللازمة لإضافة المواليد على بطاقات التموين في عام 2024، يأتي هذا الاهتمام بعد إعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن الفئات المستحقة لإجراء هذه الإضافة، ومن خلال السطور القليلة القادمة نوفر لكم أهم الشروط اللازمة لأضافة المواليد الجدد والمستندات المطلوبة لذلك.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أكد الدكتور علي المصيلحي أنه في عام 2024، يتاح إضافة المواليد على بطاقات التموين فقط لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

شروط إضافة الأبناء على بطاقة التموين 2024

أوضحت وزارة التموين شرطين أساسيين لإضافة المواليد على بطاقة التموين في عام 2024:

حيث يجب أن لا يقل عمر الابن/الابنة عن 4 سنوات.

وأن لا يتجاوز عدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية 4 أفراد.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لإضافة المواليد على بطاقة التموين في 2024، يتعين تقديم المستندات التالية:

اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

عدد الأفراد المراد إضافتهم وصور شهادات الميلاد للأبناء.

رقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

في حالة الشهداء، إفادة رسمية تثبت الحالة.

من الضروري التأكد من تقديم هذه المستندات بشكل كامل لإكمال إجراءات إضافة المواليد.

أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024

ترتيب الأسعار بالجنيه المصري: