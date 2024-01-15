طقس غائم مع إمكانية تشكل ضباب.. توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية في مدن السعودية اليوم 15 يناير 2024

نشر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 م، حيث تشير البيانات إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ومن الممكن أن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على بعض المرتفعات في منطقة مكة المكرمة.

توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية في عدد من المدن السعودية ليوم الحادي عشر من يناير 2024

مكة: 30/19 درجة مئوية والطقس غائم جزئي مع عوالق.

المدينة المنورة: 25/15 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

الرياض: 28/14 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

جدة: 29/22 درجة مئوية والطقس رياح نشطة.

الدمام: 27/16 درجة مئوية والطقس غائم جزئي مع عوالق.

أبها: 21/10 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

تبوك: 16/6 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

بريدة: 22/11 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

حائل: 20/8 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

الباحة: 19/10 درجة مئوية والطقس ضباب.

عرعر: 16/7 درجة مئوية والطقس ضباب.

سكاكا: 17/6 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

جازان: 30/24 درجة مئوية والطقس غائم جزئي مع عوالق.

نجران: 29/12 درجة مئوية والطقس صحو.

الخرج: 29/15 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

المجمعة: 23/12 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

وادي الدواسر: 30/14 درجة مئوية والطقس صحو.

الدوادمي: 26/14 درجة مئوية والطقس غائم جزئي.

شرورة: 31/15 درجة مئوية والطقس عوالق.

تقرير أحوال الطقس البحرية على سواحل المملكة اليوم 03-07-1445 هـ

البحر الأحمر:

الرياح السطحية في البحر الأحمر تتجه من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، ثم تتحول إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى الجنوبي الغربي بسرعة 12-35 كم/ساعة في الجزء الجنوبي، وقد تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، أما ارتفاع الموج، فيتراوح بين متر ومتر ونصف، ويصل إلى مترين في اتجاه مضيق باب المندب، حيث يظهر الموج بشكل متوسط ويصل إلى مائج في اتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي:

الرياح السطحية في المنطقة تتغير من جنوبية إلى جنوبية غربية، ثم تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة في الأجزاء الشمالية، في الوقت نفسه، تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة في الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج، فيتراوح من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وفيما يتعلق بحالة البحر، فتكون خفيفة إلى متوسطة الموج.