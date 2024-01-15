بكل سهولة.. كيفية شحن كوينز بيس موبايل ID مجانًا ولأكبر كمية مع الحصول على هدايا

يعتبر كيفية شحن كوينز بيس موبايل ID من أهم الخطوات التي لها أهمية كبيرة لجميع مستخدمي اللعبة، حيث إن لعبة أي فوتبول هي واحدة من أكثر الألعاب المميزة والشهيرة التي أخذت شهرة كبيرة في وعملت على جذب ملايين الأشخاص الراغبين في القيام بشحن كوينز بيس، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية كيفية القيام بالشحن.

كيفية شحن كوينز بيس موبايل

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن اتباعها من أجل القيام بشحن كوينز بيس موبايل، واستقبالها كذلك على العديد من الأجهزة المحمول، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع لعبة إي فوتبول بيس الرسمي.

الذهاب إلى إعدادات اللعبة مباشرة من الصفحة التالية.

الضغط على الفور على عدد الكوينزات الراغب في شحنها.

ثم يتم بعد ذلك زيارة الشراء وسداد ثمن الكوينز.

بعد ذلك يتم الوصول إلى الحساب الخاص باللعبة.

الضغط مباشرة على عملية الشراء.

ليتم شراء كافة الكوينزات التي في حاجة إليها.

طريقة شحن اللعبة عبر الهاتف

من السهل إمكانية القيام بشحن كوينز بيس عبر الهواتف المحمول، وذلك بإتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:-