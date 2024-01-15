تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024 على نايل سات وتابع مباريات كأس آسيا

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024، تعتبر قناة رابعة الرياضية من أهم وأشهر القنوات التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة من مختلف الدول، وتعتبر القناة من أنجح القناة التي حققت انتشار واسع وأصبحت تمتلك حقوق بث أهم المباريات العربية والإفريقية والآسيوية والأفريقية، تمكنت قناة الرابعة الرياضية العراقية أ، تمتلك حقوق النقل المباشر لجميع مباريات كأس آسيا لموسم 2024 وكانت من أوائل القنوات الرياضية التي أعلنت عن هذا الخبر.

قناة الرابعة تعمل بأقوى إشارة ممكنة وتثبت كاملة طاقتها من القمر الصناعي نايل سات، حيث تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف، وتنقل القناة البث المباشر للمباريات بجودة عالية HD وهذا ما يمنع أن يحدث أي تشويش أو تقطيع أثناء المشاهدة، واليوم عبر موقعنا البديل نقدم لكم عبر الفقرات التالية تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024

يمكنكم استقبال قناة الرابعة الرياضية على الجهاز الخاص بكم بكل سهولة في دقائق معدودة عن وضع الرموز الخلاصة بالقناة والتي تأتي على النحو التالي:

التردد: 11747.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6\5.

قناة الرابعة الرياضية العراقية مباريات كأس آسيا

تأسست قناة الرابعة الرياضية العراقية منذ عدة سنوات وتحديداً 2001 وهي مملوكة لغزوان جاسم، تخصصت القناة في المحتوى الرياضي، تعمل القناة بشكل مجاني دون تشفير، كما أنها تعمل على نقل المباريات والبرامج الرياضية المختلفة، كما تعمل بشكل قوي دون توقف على مدار 24 ساعة وتستعد القناة اليوم لنقل أهم المباريات كوريا الجنوبية والبحرين واندونيسيا ضد العراق ومباراة ماليزيا ضد الأردن في الأسبوع الأول من كأس أسيا 2024.

حقوق البطولات والدوريات التي تعرضها قناة الرابعة العراقية