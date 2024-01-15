جهز ورقك بسرعة”.. وظائف البريد المصري 2024 ل900 وظيفة أهم الشروط و المستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بقيادة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة في الهيئة القومية للبريد، وذلك في خطوة تعزز من فرص التوظيف وتعزيز الكفاءات العاملة في قطاع البريد لعام 2024.

وظائف البريد 2024

أعلن الجهاز أن الفرص للمشاركة في المسابقة متاحة للراغبين حتى 31 يناير الحالي، حيث يمكن تقديم الطلبات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي .

ويتضمن الإعلان حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين في عدة تخصصات، بما في ذلك 19 وظيفة للمهندسين بتخصصات كهرباء، ميكانيكا، ميكانيكا سيارات، تخطيط النقل، وتشغيل وسائل النقل، ويشمل أيضًا 861 وظيفة لأخصائيي البريد بمختلف التخصصات، و20 وظيفة لمحامين بالدرجة الثالثة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقديم لوظائف البريد 2024

شروط التقديم للوظائف المعلنة تشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية.

يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية جيدة وسمعة حسنة، ولا يجب أن يكون قد صدر بحقه حكم جنائي أو عقوبة تقييدية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم استرداد اعتباره.

يمنع قبول من تم فصله من الخدمة بحكم نهائي أو قرار تأديبي خلال الأربع سنوات الأخيرة.

يجب ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

يتطلب التقديم لوظائف المهندسين حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة، مع الحرص على أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل.

يجب أن يكون المتقدم لوظائف الاخصائيين حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

يشترط للمتقدمين لوظائف المحامين حصولهم على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

يتعين على المتقدمين اجتياز الامتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المحددة في هذا السياق.

اجتياز التدريبات المطلوبة بالتعاون مع الجهة المختصة.

إجراء الفحص الطبي وتحليل المخدرات للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات بنجاح.

تقديم إقرار يفيد بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لاحتياجات هيئة البريد.

لسداد مبلغ الرسوم البالغ 26 جنيهًا، يتعين على المتقدم إيداعه في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع البنوك المشار إليها: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، يرجى استخدام رقم الحساب 781200/450/9 المخصص لرسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، ينبغي أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر الإعلان، مع التأكيد على ذكر اسم المتقدم في الإيصال.

المستندات المطلوبة في وظائف البريد 2024

لاستكمال عملية التقديم، يجب على المتقدم إرفاق المستندات المطلوبة، ويجب أن تكون جميعها أصلية وملونة بصيغة JPG. تشمل هذه المستندات: