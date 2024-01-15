لا تفوت فرصة تشجيع منتخبك.. مواعيد مباريات اليوم والغد في كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في ساحل العاج

انطلقت صافرة البداية لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2024 يوم الأحد في كوت ديفوار (ساحل العاج) وهي البطولة التي من المقرر أن تستمر لمدة شهر، وأصبحت مواعيد المباريات محط اهتمام عشاق كرة القدم خاصةً في القارة السمراء، لذلك سنقوم بنشر مواعيد مباريات اليوم والغد حتى لا تفوّت فرصة تشجيع منتخب بلادك.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 ليوم الاثنين والثلاثاء 15 و16 يناير 2024

يوم الإثنين 15 يناير ستشهد الساحة الرياضية مجموعة من المباريات المثيرة في إطار كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ستجمع مباراة السنغال وجامبيا، بينما في الساعة السابعة مساءً، ستقام مباراة بين الكاميرون وغينيا، والسهرة مع مباراة الجزائر وأنجولا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما في اليوم التالي، الثلاثاء 16 يناير، ستتابعون في تمام الساعة الرابعة مساءً مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا، يليها في الساعة السابعة مساءً مباراة بين تونس وناميبيا، وتختتم المباريات لهذا اليوم بمواجهة بين مالي وجنوب أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024