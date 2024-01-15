لا تفوت فرصة تشجيع منتخبك.. مواعيد مباريات اليوم والغد في كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في ساحل العاج
لا تفوت فرصة تشجيع منتخبك.. مواعيد مباريات اليوم والغد في كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في ساحل العاج
انطلقت صافرة البداية لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2024 يوم الأحد في كوت ديفوار (ساحل العاج) وهي البطولة التي من المقرر أن تستمر لمدة شهر، وأصبحت مواعيد المباريات محط اهتمام عشاق كرة القدم خاصةً في القارة السمراء، لذلك سنقوم بنشر مواعيد مباريات اليوم والغد حتى لا تفوّت فرصة تشجيع منتخب بلادك.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 ليوم الاثنين والثلاثاء 15 و16 يناير 2024
يوم الإثنين 15 يناير ستشهد الساحة الرياضية مجموعة من المباريات المثيرة في إطار كأس أمم أفريقيا، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ستجمع مباراة السنغال وجامبيا، بينما في الساعة السابعة مساءً، ستقام مباراة بين الكاميرون وغينيا، والسهرة مع مباراة الجزائر وأنجولا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
بينما في اليوم التالي، الثلاثاء 16 يناير، ستتابعون في تمام الساعة الرابعة مساءً مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا، يليها في الساعة السابعة مساءً مباراة بين تونس وناميبيا، وتختتم المباريات لهذا اليوم بمواجهة بين مالي وجنوب أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024
- في المجموعة الأولى، ستتنافس ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.
- بينما تضم المجموعة الثانية منتخبنا المصري في منافسة قوية مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
- وفي المجموعة الثالثة وهي المجموعة الأصعب، يلتقي فيها العمالقة الإفريقيون في مواجهات مثيرة حيث تجتمع السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.
- أما المجموعة الرابعة، فتضم منتخبنا الجزائري وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.
- فيما تجمع المجموعة الخامسة منتخبنا التونسي ومالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.
- في المجموعة السادسة، يتبارى منتخبنا المغربي مع الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا في منافسات مثيرة.