جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 للفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم الشهر الماضي وضع جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول والإعلان عنه بشكل رسمي لهذا مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع مراحل النقل يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية عن هذا الجدول وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي مشيرة على أن طلاب الشهادة الاعدادية سوف يبدأون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023_2024 يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يناير الحالي على أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الاسبوع الذي يلية والذي يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر يناير 2024 وأوضحت الوزارة أن الجدول جاء كالاتي:

يقوم الطلاب يوم الأربعاء 17 يناير اجراء امتحان اللغة العربية والإملاء والخط.

يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 18 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب.

يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 21 يناير امتحان كل من مادة الجبر والتربية الفنية.

يقوم الطلاب يوم الاثنين الموافق 22 يناير أداء امتحان مادة العلوم.

يقوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير أداء امتحان مادة الهندسة.

ؤدي طلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير أداء امتحان مادة اللغة الانجليزية.

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ اجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير 2024 على أن تستمر الاجازة لمدة أسبوعين فقط.