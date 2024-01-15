أخبار التعليم
وزارة التربية والتعليم” تعلن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة
مع اقتراب انتهاء امتحانات مراحل النقل المختلفة يبحث طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول خاصة في محافظة الجيزة حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جميع المديريات التعليمية بدأت بالفعل اعلان هذه الجداول في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الجداول إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024
أوضحت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة والذي جاء على النحو التالي:
- يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط والتربية الدينية يوم السبت الموافق 20 من شهر يناير 2024.
- يوم الأحد الموافق 21 من يناير يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.
- يوم الاثنين الموافق 22 يناير يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الانجليزية.
- يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يناير يقوم الطلاب إجراء امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
- يتم عقد يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير امتحان مادة العلوم.
- يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 25 من يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة
إن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الخاص بالفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة جاء على النحو التالي:
- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.
- يقوم الطلاب يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الحاسب الآلي.
- يقوم الطلاب يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 أداء امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.
- يتم عقد يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.
- يتم عقد امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.