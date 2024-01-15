هيصوأ هتلعبوا بالفلوس لعب”.. التسجيل في منحة 1000 جنية للعمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوي العاملة

وفرت الحكومة المصرية للمواطنين الذين لا يملكون دخل شهري ثابت ولا عمل مستمر منحة شهرية تسمى منحة العمالة الغير منتظمة وذلك من أجل مساعدتهم على ارتفاع أسعار السلع التانج علَن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين مستوى المعيشة الأمر الذي جعل الكثير من العمالة الغير منتظمة يرغبون معرفة كيفية تسجيل العمالة الغير منتظمة وهو ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا بالإضافة إلي مجموعة من المعلومات الأخرى.

تسجيل العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الأشخاص اتباعها من أجل تسجيل العمالة الغير منتظمة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

● يدخل المواطن أولا على الموقع الخاص بوزارة القوي العاملة.

● يدخل المواطن بعد ذلك البيانات المطلوبة بشكل صحيح في ألاماكن المخصصة لذلك.

● ينقر المواطن على خانة الاستعلام.

● بعد انتهاء الخطوات السابقة تظهر للمواطن صفحة مخصصة تحتوي على الفئات التي لها حق الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة.

● إذا كان المواطن من الفئات التي تستحق الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة فإنه سوف تظهر له مواعيد صرف المنحة.

الأوراق اللازمة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

يحب على الأشخاص إحضار الأوراق التالية من أجل التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وهذه الاوراق تتمثل في الآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

إحضار ما يثبت مهنة العامل.

نسخة من البطاقة التي لها علاقة بالتأمين الاجتماعي.

وثيقة تثبت حال العامل.

إحضار وثيقة تثبت العنوان الخاص بالمتقدم.

فواتير كل من الغاز والكهرباء والماء.

قيمة منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن قيمة منحة العمالة الغير منتظمة والتي تبلغ قيمتها 1000 جنية مصري يتم صرفها كل شهر للمواطنين الذين لا يملكون دخل ثابت وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار.