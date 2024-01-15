“ظهرت حالاً”نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024 برقم الجلوس محافظة الجيزة

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024، خاصة بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عن أن النتائج سوف تكون متاحة رسمياً على الموقع الرسمي للمحافظة خلال الساعات المقبلة، وذلك تيسيراً لأولياء الأمور والطلاب وتجنب الذهاب إلى المدارس والازدحام والتوتر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على ربط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024 .

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024

حيث يعد الصف الرابع الإبتدائي العام الأول الذي يخوض فيه الطلاب امتحانات وهذا ما يجعل الطلاب يشعرون دائماً بحالة من القلق والخوف، إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت نطلع العام الجاري عن حذف عدد كبير من الدروس المقررة على الطلاب، وذلك حتى لا يشعر الطالب بعبء خلال فترة الدراسة، هذا بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتوفير عدد كبير من النماذج الاسترشادية والمراجعات النهائية وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، كما أعلنت الوزارة أيضاً عن “قناة مدرستنا” والتي تعرض شرح كافي ووافي لجميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب على مدار اليوم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024

وبدأ طلاب الرابع الابتدائي امتحانات الترم الأول 2024 يوم السبت الموافق 6 يناير الجاري، وانتهت الامتحانات يوم الخميس الموافق 11 من نفس الشهر، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة، وذلك حتى يتم الإعلان عن النتائج في الموعد التي أعلنت عنه الوزارة دون تأخير، وخلال الساعات الأولى المقبلة سوف يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024 والتي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية: