الاسماء الجدد” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

في هذا المقال سنقوم باستعراض طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الإنترنت، والتي تعتبر خطوة ضرورية لعدد كبير من المواطنين محدودين الدخل والأسر الفقيرة اللذين يعتمدون على هذا المعاش كمصدر أساسي لتوفير احتياجاتهم الأساسية، سنقوم بتوضيح الخطوات اللازمة لإجراء الاستعلام بسهولة ويسر عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، مما يساهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية بشأن حالة المعاش، سواء كانت سارية المفعول أو قد تم تجميدها أو تعليقها.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكنك استخدام الخطوات التالية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على الزر “الاستعلام عن نتيجتك”.

أدخل الرقم القومي للمستفيد المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

انقر على “استعلام” للحصول على نتيجة استعلام معاش تكافل وكرامة، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

إعلان بداية صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر يناير 2024، ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 15 يناير، يمثل خطوة هامة من وزارة التضامن الاجتماعي لتلبية احتياجات المستحقين، هذا القرار يعكس التفاني في دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم المالي لهم خلال هذا الشهر الحيوي.

للمواطنين الذين يواجهون رفضًا للاشتراك في معاش تكافل وكرامة، يتاح لهم التظلم عبر 3 وسائل، وهي الاتصال بالرقم الساخن 19680، أو تقديم التظلم عبر الرابط الإلكتروني، ويمكن أيضًا إرسال التظلم عبر البريد الإلكتروني [email protected].

مع الإشارة إلى أهمية هذه الخطوات، يتجلى التزام الدولة بزيادة حجم الأسر المستفيدة، حيث وصلت إلى 5.2 مليون أسرة و22 مليون مواطن مصري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لأوسع شرائح المجتمع.