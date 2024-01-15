Now لينك اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس 2024 جميع محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في الإستعلام عن اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس، خاصة بعد أن اقترب الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية العراقية، حتى أن هذه الوجبة شملت أعداد من قبل الأشخاص الراغبين في القيام بتعديل الإسم واللقب الخاص بالشخص المتقدم، حتى أن ذلك يكون إلكترونيًا عبر موقع بوابة المواطن الحكومية، وبإشراف من قبل الوزارة، كما يمكن الإستعلام عنها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كشوفات أسماء الوجبة الجديدة نقل النفوس

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن الوجبة الجديدة من نقل النفوس في العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع بوابة حكومة المواطن، أو وزارة الداخلية.

كذلك يتم الضغط على أيقونة “الخدمات الحكومية”.

القيام بإدخال اسم المتقدم.

تحديد الوجبة التي عليها الدور.

كذلك يتم العمل على كتابة كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم الكشف عن جميع الأسماء الخاصة بالمقبولين في الوجبة الجديدة لشهر يناير 2024.

شروط التسجيل في نقل النفوس 2024

هناك بعض الشروط الهامة حتى يتم التقديم في نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق، كما يلي:-