رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والشروط اللازمة

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة بمتابعة أخبار التموين والتي اصبحت من أكثر الأخبار التي يبحث عنها القارئ خلال الآونة الأخيرة، وترددت الأخبار عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال السطور التالية …

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024ن وذلك ضمن الخدمات المقدمة من وزارة التموين على موقع مصر الرقمية والذي يتيح عدد من الخدمات سواء في التموين أو في الخدمات الأخرى مثل الشهر العقاري والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشارت وزارة التموين خلال بيان رسمي لها أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن فتح باب اضافة المواليد على الإنترنت، وأن الخدمة غير مفعلى على موقع مصر الرقمية، وفي حال فتح الخدمة سوف يتم الاعلان رسمياً عن الخطوات على الموقع الرسمي للوزارة .

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

كما تردد خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ليؤكد الدكتور”علي المصيلحي” أن هذا الخبر غير صحيح وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار بشأن الزيادة ، وتحدث “المصيلحي” عن أزمة السكر وأضاف إلى أن الوزارة أعلنت عن صرف كيس سكر بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تموين بها فرد إلى 3 أفراد، وصرف 2 كليو سكر لكل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر، وأن الوزارة حريصة على ضبط الاسعار في السوق المحلي ومحاسبة التجار في حالة البيع بسعر مخالف للتسعيرة المكتوبة على السلع والمواد الغذائية.