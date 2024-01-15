تردد قناة الجزائر الأرضية 2024 على النايل سات

لقد تساءل الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم بمختلف الأماكن عن تردد قناة الجزائر الأرضية 2024 والتي تعتبر ضمن أهم القنوات الكروية بالفترة الراهنة بسبب إعلانها عن عرض جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تبدأ من 13 يناير 2024، والجدير بالإشارة أن تلك البطولة تعتبر ضمن أفضل وأكثر البطولات متابعة ما بين كل الدول بسبب أن جميع من يشارك بها يسعى إلى الوصول للنهائيات ونيل اللقب.

تردد قناة الجزائر الأرضية 2024

لقد أصبح تردد قناة الجزائر الأرضية 2024 ضمن أكثر الأمور بحثًا واهتمامًا من قبل جميع الأشخاص خصوصًا عاشقي كرة القدم وهذا من أجل متابعة مباريات كأس العالم للأندية والذي تقوم القناة ببثه ونقله منذ بداية انطلاق المسابقة، ويمكن استقبال القناة على مختلف الأقمار الصناعية حتى يستطيع الأفراد تنزيلها ومتابعة البرامج الرياضية والمباريات المقامة من خلالها بسهولة عند ضبطها على التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

ضبط قناة الجزائر الأرضية 2024

يستطيع الجميع في كل أرجاء الوطن العربي وأفريقيا أن يقوموا بمتابعة قناة الجزائر الأرضية من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم لأمم أفريقيا 2024 بدقة وجودة عالية الوضوح من خلال ضبطها عبر الآتي:

الضغط على القائمة من ريموت التلفاز.

النقر على التنزيل اليدوي.

اختيار القمر الصناعي المتوفر من أجل ضبط القناة.

كتابة تردد القناة.

تسجيل المعلومات المتعلقة بها مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل التصحيح.

الضغط على مربع البحث.

الانتظار قليلاً إلى أن يتم تنزيل القناة على الجهاز.

مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقوم قناة الجزائر الأرضية بنقل بعض المباريات المهمة بكأس الأمم الأفريقية كما تتميز بإقامة استوديو تحليلي يستضيف أقوى النجوم بكافة أرجاء القارة السمراء إلى موعد انتهاء البطولة، والتي قرر سابقًا بدأها في 13 يناير 2024 وانتهائها في 11 فبراير 2024، والجدير بالإشارة أن المنتخب المصري سوف يشارك في البطولة للعام الحالي مع فريق الرأس الأخضر في المجموعة الثانية بالإضافة إلى غانا موزمبيق، كما يسعى جاهدًا لتحقيق الأداء الأفضل له للوصول للدور القادم والاقتراب شيئا فشيئًا من اللقب.

نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

بعد أن تم إقامة أول مباريات كأس الأمم الأفريقية في 14 يناير 2024 ما بين مصر وموزمبيق كانت نتيجة المباراة هي التعادل الإيجابي، حيث حصل كلا من المنتخبين على 2 في مقابل 2 وسجل الأهداف مصطفى محمد ومحمد صلاح في المنتخب المصري، بينما سجل ويتي وكليسو باكوي أهداف المنتخب الموزمبيقي.