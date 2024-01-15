بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الفصل الدراسي الأول 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

تتزايد الآ، عملية البحث عن رابط موقع بوابة التعليم الأساسي الذي يعد من أ÷م المواقع التعليمية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم المصرية منذ سنوات طويلة، حيث يوفر الموقع الوقت والمجهود على الطلاب لأنه يوفر النتائج لجميع المراحل التعليمية من سنوات النقل والشهادات المختلفة، خلال هذه الفترة يبحث الطلاب من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي عن موعد ظهور نتائج الترم الأول

كما يبحث طلاب اولى وثانية اعدادي عن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات اليوم الاثنين 15 من يناير 2024، يثق الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي لأنه موقع حكومي معتمد ولا يعرض النتائج إلا بشكل صحيح ودقيقة، لذا تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على رابط دخول بوابة التعليم الأساسي.

بوابة التعليم الأساسي

منذ سنوات طويلة قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير موقع إلكتروني عبر الانترنت لكي يحصل الطلاب من المراحل المختلفة عن النتيجة من داخل المنزل دون الحاجة للذهاب للمدرسة لذلك نقدم لكم رابط الدخول وخطوات الاستعلام والتي تأتي على النحو التالي:

يرجى الضغط على الرابط التالي بوابة نتائج التعليم الأساسي. اختيار المرحلة. اختيار الصف حدد الفصل الدراسي. السنة الدراسي. رقم الجلوس او البحث ب الرقم القومي. عرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي

كشفت عدة مصادر تعليمية من وزارة التربية والتعليم أن نتائج الطلاب هذا العام تكون عبارة عن تقديرات ممتاز وجيد وجيد جداً ومقبول، كما يتم إتاحة الدرجات وهذا لكي يتعرف الطالب على المستوى التعليمية في كل مادة، وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الكشف عن موعد إعلان نتائج الطلاب، وحتى الآن لم يتم تحديد يوم بذاته لأن التصحيح ورصد الدرجات في الكثير من المحافظات ما زال قائما وعند انتهاء أي محافظة من التصحيح يتم الإعلان عن النتائج بشكل مباشر دون أي تأخير، وفي الختام نتمنى للطلاب جميعاً دوام النجاح والتوفيق.