“يابخت اللي سجل” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واحصل على 1000 جنيه

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وسط الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين بسبب غلاء الأسعار يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي أصبحت من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والشروط التي أعلنت عنها وزارة القوى للحصول على المنحة…..

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء مصر بالإطلاع على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 ، وذلك بسبب قلة الدخل وغلاء الكثير من السلع والمواد الغذائية، وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت منذ عدة سنوات عن منحة العمالة الغير منتظمة التي ساعدت عدد كبير من المواطنين خلال أزمة كورونا بسبب قرارات حظر التجوال التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح وزير القوى العاملة خلال حوار له على قناة صدى البلد أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وأن الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة غير صحيحة بالمرة .

كما شدد “حسن شحاتة” الذي يشغل منصب وزير القوى العاملة على عدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر، خاصة بعدما ترددت الأنباء عن ارسال رسائل نصية على هواتف المواطنين تفيد حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة وأن هذه الرسائل هدفها النصب والسرقة ولا داعي للتعامل مع هذه الأشخاص.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024