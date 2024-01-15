كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 بضغطة واحدة

يبحث آلاف الأشخاص من العراقيين الآن على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر رابط موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي اللذان يشهدان زيارات مكثفة جدا الآن من قبل العراقيين المتقدمين للحصول على حقوق الرعاية من الحكومة والقائمين على الدولة الذين أطلقوا تلك المعونة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي البسيط وأصحاب الدخول المعدومة والضعيفة وبعض الفئات الأخري التي سنذكرها لكم من خلال ما تبقي من السطور القادمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مؤخرا أسماء المشمولين في الرعاية الوجبة السابعة من خلال كشوفات pdf وذلك عقب الانتهاء من عملية حصر وتصفية واستبعاد الأسماء الغير المستحقة وتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا للرعاية الاجتماعية وينطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة سابقا لتقديم الدعم المادي لهم لإعانتهم على صعوبة الحياة وسط حالات ارتفاع أسعار جميع السلع وغلاء المعيشة في الفترة الأخيرة.

كشف أسماء المشمولين بوجبة يناير الأخيرة

الآن نترك لكم بعض الخطوات المبسطة تماما للحصول على أسماء المشمولين بوجبة يناير الأخيرة وذلك من خلال ضغطة واحدة هنا للدخول إلى موقع مظلتي واكمال الخطوات التالية:

قم بإختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

قم بالضغط على كلمة الوجبة السابعة.

حدد نوع المحافظة التابع لها.

ادخل البيانات المطلوبة أمامك.

اضغط على كلمة الاستعلام.

قم الآن بتحميل كشف أسماء المشمولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

الآن نتركم مع الشروط الخاصة بوزارة العمل بالعراق للحصول على الرعاية الاجتماعية وهي كما يلي: