لينك التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر

الصياغة الثانية: تواصل الحكومة الجزائرية جهودها لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وفي هذا الصدد، أطلقت برنامجاً جديداً لمنح النساء الماكثات في المنزل. تستهدف هذه المنحة النساء الجزائريات اللاتي لا يعملن، بغض النظر عن حالتهن الاجتماعية، سواء كنَّ مطلقات أو أرامل أو غير متزوجات، وتراوح أعمارهن بين 19 و40 سنة. تبلغ قيمة المنحة راتباً شهرياً لمدة سنتين، ويمكن تمديدها لست سنوات أخرى في حالة استيفاء الشروط.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

رابط التسجيل لبرنامج دعم المرأة المقيمة في المنزل، الذي يتم تنفيذه في الجزائر في عام 2024، يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل النساء في البلاد ويبحث الكثير منهن عن معرفة الإجراءات المطلوبة للتقديم في هذا البرنامج الذي توفره حكومة الجزائر لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز المعيشة المستدامة للنساء في المجتمع ويتطلب التسجيل في البرنامج اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم اولا بزيارة الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل

بعد ذلك انقر على منحة البطالة.

ثم حدد مكان إقامتك وولاية إقامتك.

أدخل المعلومات الشخصية وبيانات الاتصال الخاصة بك.

أضف المستندات الداعمة، مثل شهادة البطالة أو شهادة الخبرة.

اضغط على زر إرسال.

المستندات المطلوبة للتسجيل

يمكن للمرأة الماكثة في الجزائر الحصول على المنحة من خلال تقديم جميع الاوراق والمستندات االمطلوبة والتي تكون ما يلي: