القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مجانا.. القناة الناقلة لمباريات مصر في الكان مباراة مصر وغانا

يبحث الملايين من المصريين وغيرهم من الأشقاء العرب على القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكوت ديفوار 2024 والتي انطلقت أول أمس السبت حيث يسعي الجميع تنزيل تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغانا التي ستقام يوم الخميس القادم في مواجهة مصيرية لكلا الطرفين بعدماخذلوا جماهيرهم وتركوا أنفسهم لصغار المجموعة للتلاعب بهم بسبب عدم احترام المنافس، وذلك بعد نجاح منتخب موزمبيق في تحقيق التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق بعد مباراة درامتيكية صعبها لاعبي منتخب الفراعنة على أنفسهم بإيديهم بعد حالة الاسترخاء التي انتابتهم بعد التقدم وعدم حسم المباراة ليستغلها المنافس ويحرز هدفين في دقيقتين ليعود المنتخب بشق الانفس بضربة جزاء في أخر دقيقتين، بينما سقط المنتخب الغاني في فخ الهزيمة أمام منتخب الرأس الأخضر لتشتعل المجموعة ويصبح لقاء مصر وغانا هو لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تعد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية هي أهم الجمل التي يتم البحث عنها عبر محرك بحث جوجل الشهير من قبل المصريين والتونيسين والجزائريين والمغاربة وغيرها من المنتخبات العربية الشقيقة وذلك لمشاهدة المباريات بالمجان بعيدا عن قنوات بين سبورت الرياضية القطرية المشفرة المالكة الوحيدة والحصرية لحقوق بث مباريات الكان على شاشتها العملاقة.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات مصر في بطولة الأمم الأفريقية

الان نتركم مع تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية وبطولة الكان بشكل عام وهي من خلال الجدول التالي:

القناة الجزائرية الأولى القمر نايل سات التردد 11680 افقي ترميز 27500 قناة فوكس سبورت نايل سات التردد 12284 افقي ترميز 27500 قناة النبأ الليبية نايل سات التردد 11096 افقي ترميز 27500 قناة تيلي تشاد نايل سات التردد 12015 افقي ترميز 27500

موعد مباراة مصر وغانا

تقام مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكوت ديفوار يوم الخميس القادم وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.