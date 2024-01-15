استعلم ONLINE: نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 جميع المحافظات المصرية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، والتي قد انتهى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم 10 يناير الماضي ، ومنذ ذلك الحين ويبحث أولياء الأمور عن نتائج أولادهم على محركات الإنترنت ، والتي وفقا للجدول وزارة التربية والتعليم المصرية لخريطة الفصل الدراسي الثاني فان النتيجة سوف تعلن في اجازة نصف العام والتي تبدأ في الأسبوع الثالث من شر يناير، واليك رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي أونلاين اسم الطالب فقط عبر هذا المقال .

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

بدات عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب الصفوف النقل الابتدائي الآن ومن اجل إنهاء كافة عمليات المراجعة والتدقيق في الأيام المقبلة وتكون النتيجة متاحة إلكترونيا على البوابة التعليمية الخاصة بكل محافظة مصرية على حدى ، ويمكن للطلاب على الحصول على معدلاتهم وتقديريتهم من المنزل من خلالا الخطوات التي سوف نشرحها إليكم في الفقرة المقبلة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم

تتولى كل محافظة مصرية مهمة إعلان نتائج طلابها في المرحلة الابتدائية على موقعها الرسمي، والذي لا تختلف خطوات الحصول على النتيجة من خلال من محافظة إلي اخرى وهى :