رابط الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والخاص بالمستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم وأشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة،وأشار وزير العمل العراقي أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية عبر الموقع الرسمي لها، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية، وإليكم خطوات الاستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية على الإنترنت .

ثم اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

حمل الكشوفات الموجودة أمامك بصيغة pdf.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات .

يجب التأكد من تطابق تاريخ الميلاد تجنباً لتشابه الأسماء.

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية