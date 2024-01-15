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رابط الاستعلام عن الدعم السكني 2024 والشروط اللازمة
رابط الاستعلام عن الدعم السكني 2024
بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن الدعم السكني 2024، والتي أعلنت عنه الحكومة السعودية لدعم عدد كبير من الأسر والاشخاص الغير قادرين على شراء سكن خاص لهم، وكانت وزارة الاسكان السعودية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الدعم السكني بالسعودية، وذلك على أن يكون المتقدم لديه الشروط الآتية:
شروط الحصول على الدعم السكني 2024
حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن عدة شروط يجي توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.
- وأن يكون مقيم في السعودية إقامة دائمة.
- ألا يكون المتقدم حصل على الدعم السكني من قبل.
- الا يكون لدى المتقدم مسكن خاص به.
- كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات او أراضي.
خطوات الاستعلام عن الدعم السكني 2024
وأكدت وزارة الإسكان السعودية على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن الدعم السكني 2024 .
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية على الإنترنت .
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم ادخل على بوابة الدعم السكني.
- سوف يظهر أمامك دعم شهر يناير 2024.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- بعد ذلك اضغط على استعلام.
- سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل بالطلب المقدم.
- في حالة الموافقة يجب على المتقدم تحضير الأوراق المطلوبة وتقديمها في مقر الوزارة الأقرب له.
- أما في حالة رفض الطلب المقدم سوف يتم ذكر سبب الرفض.
- يمكن للمتقدم أن يقدم اعتراض في حالة الرفض مع تقديم الأوراق المطلوبة والتي تؤكد أحقية المواطن من الدعم السكني.