رابط الاستعلام عن الدعم السكني 2024 والشروط اللازمة

بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن الدعم السكني 2024، والتي أعلنت عنه الحكومة السعودية لدعم عدد كبير من الأسر والاشخاص الغير قادرين على شراء سكن خاص لهم، وكانت وزارة الاسكان السعودية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في الدعم السكني بالسعودية، وذلك على أن يكون المتقدم لديه الشروط الآتية:

شروط الحصول على الدعم السكني 2024

حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن عدة شروط يجي توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون مقيم في السعودية إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم حصل على الدعم السكني من قبل.

الا يكون لدى المتقدم مسكن خاص به.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات او أراضي.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني 2024

وأكدت وزارة الإسكان السعودية على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن الدعم السكني 2024 .