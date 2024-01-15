نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الأول.. نتيجة سنوات النقل منتصف العام 2024

يبحث الملايين من الطلاب الآن على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الذين انتهي الطلاب من امتحاناهم منذ أيام قليلة وأصبح جميعهم يترقبون موعد إعلان نتيجة سنوات النقل الابتدائي منتصف العام 2024، حيث يعد الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة الابتدائي هي أول السنوات الدراسية التي انتهت من فترة الامتحانات الفصل الدراسي الأول وأصبح جميع أولياء الأمور يترقبون موعد ظهور النتيجة في جميع المحافظات القاهرة والاسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية وأسوان ونجع حمادي وأسيوط وقنا والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وغيرها من المحافظات الأخري.

نتيجة سنوات النقل منتصف العام 2024

خاض 2 مليون و994 ألف طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحانات نصف العام 2024 بنسبة حضور 96.92% من أجمالي عدد 2 مليون و 85 ألف و235، وكان الامتحان عبارة عن ورقة واحدة تشمل جميع اسئلة في جميع المواد عبارة عن 30 سؤال اختياري ولم ترصد وزارة التربية والتعليم المصرية أي شكوي بخوص الامتحان الذي نال الاشادة من العديدمن الطلاب.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

عقب انتهاء طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة الامتحانات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية بدأت على الفور عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات داخل المدارس من قبل المدرسين المكلفين بعملية التصحيح وجاري الآن العمل على قدم وساق لإعلان نتيجة الامتحانات للطلاب وأولياء أمورهم دون اتباع التعجل وفقا لتعليمات الوزارة التي طالبت الإدارات التعليمية بأن تتحلى عملية تصحيح الأوراق بالدقة العالية حتى لا يتعرض أي طالب للظلم، ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الصفوف الابتدائية قريبا جدا خلال الساعات المقبلة عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من السادة المحافظون لتظهر بعدذلك في المدارس المختلفة بجميع المدن والقري.