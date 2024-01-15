الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الأول 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر جميع أولياء الأمور وطلاب المرحلة الابتدائية بفارغ الصبر ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول حيث كانت امتحانات هذا الصف قد بدأت في الثاني من يناير واستمرت حتى العاشر من يناير 2024، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

من المنتظر أن تبدأ أعمال التصحيح في المدارس التابعة للإدارات التعليمية يوم الأحد، وتأتي هذه الخطوة استعدادًا للإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الأول حيث يتم تنفيذ عمليات التصحيح بكامل شفافية، وفقًا لتأكيدات مديرية التربية والتعليم، حيث يُحرصون على مستقبل الطلاب.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

تشير وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس فور اعتمادها رسميًا، يرجى من أولياء الأمور انتظار موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الرابع والتي ستكون متاحة على صفحات مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، حيث أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التصحيح في المدارس بداية من الأحد بعد انتهاء امتحانات الصف الرابع، ويتوقع الإعلان الرسمي عن نتائج الترم الأول في مطلع الأسبوع الثالث من يناير 2024، وتؤكد مديرية التربية والتعليم على أن عمليات التصحيح ستتم بشفافية تامة لضمان مستقبل الطلاب.

كيفية الاطلاع على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

بعد الإعلان الرسمي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي لاستخراج النتائج ويمكن ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار خيار “نتيجة الصف الرابع الابتدائي”.

تحديد الفصل الدراسي الأول.

إدخال رقم الجلوس واسم الطالب واختيار المدرسة.

النقر على “عرض النتائج”.

معاني الألوان في النتيجة