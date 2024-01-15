“Asian Cup” القنوات الناقلة لمباراة العراق في كاس أسيا اليوم .. تردد الرابعة العراقية المفتوحة

القنوات الناقلة لمباراة العراق في كاس أسيا اليوم في بطولة كاس أمم أسيا والتي يواجه بها المنتخب العراق منتخب اندونسيا، والتي تقام المباراة على ملعب احمد بن على المونديالى في قطر الدولة المضيفة للبطولة على ارضيها وسوف نقل المباراة على عدة قنوات مفتوحة واخرى مشفرة سوف نعرض إليك جميع الترددات من اجل متابعة مباراة العراق ضد اندونيسيا اليوم في دور المجموعات من كاس أسيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة العراق في كاس أسيا اليوم

تبدأ أولي جولات المنتخب العراقي اليوم ضد منتخب اندونيسيا اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 ، وسوف تنطلق صافرة الحكم اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت بغداد و مكة المكرمة والسادسة والنصف بتوقيت دبي ، وتذاع المباريات على شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة، وعلى قنوات الرابعة العراقية الرياضية بشكل مجانا وبالإضافة الى انه يمكنك المتابعة عبر قنوات الكأس القطرية وقنوات بى ان سبورت الأسيوية الجديدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق واندونسيا

تنقل أحداث مباراة العراق ضد اندونسيا اليوم على ثلاث قنوات هامة، سوف تعرض من خلالهم البطولة بشكل كامل ومجاني ومن ضمنهم القنوات الناقلة لمباراة العراق اليوم في دور المجموعات من بطولة أسيا لعام 2023

تردد بى ان سبورت الاسيوية