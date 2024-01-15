مباريات اليوم: تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة العراقية الناقلة لمباريات كاس أمم أسيا “مجانا”

تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة العراقية ، والتي تنقل حاليا عبر ترددها على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات بطولة كاس أمم أسيا، والمشاركة بها المنتخب العراقى والمنتخب السعودي وعدة منتخبات عربية اخرى، وهى من اهم القنوات الرياضية التي يرتفع البحث على محركات الإنترنت فى الاستعلام عن أشاراتها في الآونة الأخيرة لأنها تنقل البطولة الأسيوية مجانا إلي المتابعين في الشرق الأوسط، وتعرض اليوم مباراة العارق ضد اندونسيا في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم.

تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة العراقية

تعرض قناة الرابعة العراقية مجموعة من أقوي بطولات كرة القدم سواء الأسيوية أو الأوروبية في الفترة الأخيرة كانت تعرض القناة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وبالإضافة إلى عرضها إلي الدوري العراقي بشكل حصري، ومما ساهم ذلك في ارتفاع شعبيتها ارتفاع نسبه مشاهدتها ، ونقل القناة اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 مباراة العراق واندونسيا المقامة على ملعب احمد بن على المونديالى في قطر فى تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف العراق والسعودية ، وهى تعرض جميع مباريات البطولة مجانا عبر شاشتها، وتنقل القناة اليوم أيضا مباراة منتخب الأردن ضد منتخب ماليزيا في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الاردن ومصر والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت دولة الامارات.

مباراة العراق واندونسيا اليوم

تنقل الآن أحداث مباراة العراق واندونسيا على تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة العراقية عبر بيانات اشارة البث التالية: