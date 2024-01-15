ما هي آخر إضافات تحميل Grand Theft Auto 6 والحيوانات التي ستضاف علي جراند ثفت أوتو 6 اللعبة التي أعلن عنها الفيديو الترويجي الأولي في ديسمبر من العام الماضي حيث ظهرت الشخصيات الأساسية التي ستكون في Grand Theft Auto 6 وهي شخصيات جديدة من الرجال والنساء كما حوي الفيديو التفصيلي عن جراند ثفت أوتو 6 الموعد الذي أشارت عنه الشركة المنتجة لطرح اللعبة علي المتاجر الإلكترونية وموقعها الرسمي كما سنتعرف في فقرات مقال اليوم عن ما هي أجدد إضافات سيتم وضعها في Grand Theft Auto 6 القادمة .

ما الذي سيحويه تحميل Grand Theft Auto 6

عندما يتم تحميل Grand Theft Auto 6 في الموعد المشار له من الشركة المنتجة علي الهواتف الذكية وكافة الأجهزة المتوافقة مع متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو 6 من سعة تخزين داخلية والمساحة المطلوبة لكي ما يتم تحميل Grand Theft Auto 6 بشكل سليم دون فقد أي ملف من ملفات اللعبة القادمة ستحتوي النسخة الجديدة من اللعبة علي العديد من الإضافات الداخلية في المغامرات التي ستحوي أسلحة ومركبات جديدة علي غير العادة في النسخ السابقة من اللعبة كما ضمن أجدد إضافات تحميل جراند ثفت أوتو 6 نتعرف عليها في الفقرة التالية .

أجدد إضافات Grand Theft Auto 6

سيحوي تحميل Grand Theft Auto 6 علي الهواتف الذكية والأجهزة الأخري المختلفة حيوانات الحياة البرية المتنوعة من داخل مدن ولاية Vice City والتي تتضمن جزء كبير مستوحي من ولاية Florida الأمريكية وبجانب الحيوانات التي ستكون في Grand Theft Auto 6 عرض أيضاً في الفيديو الترويجي الأول عن اللعبة العديد من السلاحف وأسماك القرش وبعض من أنواع الطيور المختلفة بجانب العديد من أسماك الدلافين وذلك جزء من الحيوانات التي ستكون في محتوي لعبة جراند ثفت أوتو 6 بجانب الحيوانات البرية نعرض أسماءها في فقرة المقال التالية .

استمرارية تطوير Grand Theft Auto 6

كما تم الإشارة له في المعلومات التي نشرت بعد الفيديو الترويجي الأول عن جراند ثفت أوتو 6 ما زال تطوير اللعبة في الشركة المنتجة مستمر حتي موعد أطلاقها الرسمي المعلن في الفيديو كما أن تحميل Grand Theft Auto 6 سيحوي الحيوانات التالية :-

طيور النورس المعروفة باسم Herring Gull . ستحوي اللعبة سلحفاة كبيرة الرأس تدعي Loggerhead Turtle . سمك دلفين الصديق أطلق عليه اسم Bootlenose Dolphone . سمك قرش النمر في جراند ثفت أوتو 6 باسم Tiger Shark . العديد من البجع البني Brown Plican الجذاب في منظره . تحميل Grand Theft Auto 6 سيحوي البطة المرقطة Sputeed Duck . كلب أليف يدعي كلب البنشر Minaniature Pincher . مضاف للعبة سلحفاة ألأعوانه الخضراء تدعي Green Lguana . بجانب تلك الحيوانات في Grand Theft Auto 6 هناك تمساح ضخم من أمريكا الشمالية . وسيتم وضع الخنازير البرية مع العديد من الغزلان البرية أيضاً في محتوي مغامرات اللعبة . تلك الحيوانات ستكون في النسخة المنتظرة جراند ثفت أوتو 6 في الموعد الرسمي لها .

ما سيتم من إضافات جديدة في تحميل Grand Theft Auto 6 بالموعد الرسمي المصرح به من الشركة المنتجة في الفيديو الدعائي الأول الذي كان في ديسمبر الماضي عرضنا جزء منه في محتوي مقال اليوم .