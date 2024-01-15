رابط الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

أنهى طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024ن وبدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024، خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الانترنت أنه تم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة حرصها على متابعة عملية التصحيح ورصد درجات الإجابة في المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024….

موعد الإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن موعد الإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024، والذي سوف يكون فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة من السادة المحافظين ثم الاعلان عن النتائج رسمياً على الموقع الرسمي لكل محافظة،وأشار وزير التعليم خلال لقاء له في إحدى القنوات الفضائية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة رسمياً في 20 يناير الجاري ، وأضاف إلى أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي 2024