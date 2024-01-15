كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية عموم المحافظات

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2023، ما زالت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق تكشف عن كشوفات جديدة لأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، وذلك حرصاً منها على وصول الدعم لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 .

كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024

حيث أكد وزير العمل العراقي على قناة العراق الفضائية أن الوزارة أكدت على حرصها الدائم لدعم عدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعية، خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وأعلنت وزارة العمل عن كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024، التي باتت محور اهتمام وبحث الكثير من المواطنين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية 2024 والشروط التي أعلنت عنها الوزارة للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية …

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ثم ادخل على برنامج الرعاية الإجتماعية.

واضغط على “تحميل الكشوفات”.

ثم انتظر حتى يتمك التحميل.

وابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

ما هي شروط الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل العراقية على عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعي وهي: