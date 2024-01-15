soon رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الاول بالرقم القومي عبر موقع البوابة الالكترونية وتفسير دلالة الالوان الاربعة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024، تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الاول بعدما تم الانتهاء من أداء امتحانات نصف العام خلال الفترة الماضية في جميع مدارس الجمهورية، وقد جائت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، إذ لم تسجل الوزارة أي شكوى تذكر من صعوبة الامتحانات أو أن هناك جزئيات قد جائت من خارج ما تم تدريسه، واليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024

وقريبا سوف يتم رفع النتائج الكترونيا عبر رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم التي كشفت أن نتيجة سنة رابعة ابتدائي سوف يتم الاعلان عنها في كل مديرية تعليمية على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها بمنتهى الدقة حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات دون زيادة أو نقصان، علما بأن النتيجة ستعلن بنظام التقديرات والالوان الاربعة، وللاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2022 بالرقم القومي فور ظهورها، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع البوابة الالكترونية.

قم باختيار قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب لتتمكن من الاستعلام عن النتيجة.

ادخل الرقم القومي الخاص بالطالب والموجود أعلى شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالطالب.

قم بتحديد الفصل الدراسي الاول، وتحديد العام الدراسي.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن ستظهر لك النتيجة في كافة المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع بنظام الالوان.

نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالالوان 2024

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الاول محافظة القاهرة من خلال اتباع تلك الخطوات السابق ذكرها، علما بأن كل لون يشير إلى التقدير الحاصل عليه الطالب: