من هُنــا .. رابط نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب والشروط اللازمة

وزارة التعليم الوطنية في المغرب قامت بالكشف عن نتائج مباراة التعليم، بعد الانتهاء من كافة الأوراق ومراجعتها بشكل صحيح ودقيق سيتم الكشف عنها، عمليات التصحيح تتم بدقة شديدة من أجل حصول المواطنين على درجاتهم بشكل صحيح، وعدم حدوث أي مشكلة ستعلن الوزارة عن أسماء المقبولين في الوظائف.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب

للحصول على النتائج اتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة في المغرب، من خلال النقر هنا.

أختر من القائمة مباراة التعليم بالتعاقد.

أختر المحافظة المقيم بها.

ادخل كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها.

اضغط على زر الاستعلام، ومن ثم سوف تتعرض على النتيجة بسهولة.

الاستعلام عن نتائج مسابقة

الاستعلام عن نتائج مسابقة اتبع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الوزارة.

اختر من الايقونات الموجوده امامك أيقونة النتائج.

الضغط على زر “الإستعلام عن النتائج”.

ثم ستظهر النتائج أمامك على الواجهة الرئيسية.

ثم أدخل رقم المرشح واسم التخصص والجهة وموعد الامتحان الشفهي.

ومن ثم ستظهر لك تفاصيل النتيجة.

شروط التقدم لمسابقة التعليم التقاعدي

المسابقة تكون من أجل تحديد أفضل الموظفين للعمل في الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة وذلك وفقا لعدة شروط وتتمثل فيما يلي: