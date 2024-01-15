“شجع فريقك”.. نزل واستقبل تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباراة الجزائر وانجولا في كأس امم افريقيا 2024 وشفرتها

تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024، الالاف من جماهير كرة القدم يبحثون عن تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لمباراة الجزائر وانجولا في كأس امم افريقيا 2024 التي ستقام مساء الليلة على الاراضي الايفوارية بحضور جماهيري ضخم، حيث يخوض المنتخب الجزائري المباراة بعد تعافي كل اللاعبين وجاهزية كل العناصر لبدء مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية والمنافسة على اللقب الغالي، واليكم طريقة ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 على جميع الاقمار الصناعية مع الشفرة الخاصة بها.

تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024

ويمكنك ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 ومشاهدة مباراة الجزائر وانجولا لحظة بلحظة دون تشويش ولا انقطاع، حيث تنافس تلك القناة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بعدما تمكنت من الحصول على حقوق عدد من مباريات كأس امم افريقيا، ليتمكن الجماهير من متابعة تلك المباريات مجانا دون دفع أي رسوم، واليكم تردد القناة الجزائرية الأرضية الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعية:

تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

التردد : 11680.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب على : أفقي H.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على هوت يبرد

التردد هو: 12577.

معدل الترميز: .27500

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: sd.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد على استرا

التردد : 12577.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: .sd

شفرة قناة الجزائرية الأرضية 2024

وبعد استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 لابد من ادخال الشفرة الخاصة بالقناة حتى تتمكن من مشاهدة ما يعرض عبر شاشتها، وعن طريقة ادخال الشفرة فبعد ادخال التردد واتمام البحث والحصول على القناة التي تحمل اسم Programme National Algeria اكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000، وبعدها ستتمكن من متابعة محتوى القناة بسهولة.