زيادة طفيفة.. نشرة أسعار عيارات الذهب والجنيه الذهبي اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 في مصر

زادت أسعار عيارات الذهب في مصر اليوم، خلال جلسات تداول يوم الاثنين الموافق 15 يناير/كانون الثاني 2024، بشكل طفيف، اقتصرت هذه الزيادة على سعر البيع فقط، في حين بقي سعر الشراء ثابتاً تقريباً عند مستويات أمس، وإليكم تفاصيل أسعار عياراته اليوم في مصر إضافة لسعر الجنيه الذهبي.

تفاوت في الأسعار بين البيع والشراء

سجل العيار 24 زيادة تقدر بحوالي 11 جنيهاً في سعر البيع، وسجل العيار 18 نفس الارتفاع بنفس القيمة، وهي تقدر بحوالي 11 جنيهاً أيضاً في سعر البيع، أما العيار 21 الذي يتسم بانتشاره الواسع في مصر، فقد شهد زيادة تقدر بنحو 10 جنيهات في سعر البيع.

تأتي هذه الزيادة بهدف تحفيز حركة البيع في الأسواق المصرية، في حين يشهد سوق المعدن النادر في مصر حالة من الركود في عمليات الشراء، وذلك نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة.

أسعار عيارات الذهب والجنيه الذهبي في مصر اليوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024

وصل سعر عيار 24 إلى حوالي 3714 جنيهاً للبيع و3749 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 3703 جنيهات للبيع و3749 جنيهاً للشراء أمس

سجل سعر غرام الذهب عيار 21، نحو 3250 جنيهاً للبيع و3280 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 3240 جنيهاً للبيع و3280 جنيهاً للشراء أمس

أما بالنسبة لسعر غرام الذهب عيار 18، فقد بلغ نحو 2786 جنيهاً للبيع و2811 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 2777 جنيهاً للبيع و2811 جنيهاً للشراء وفقاً لأسعار منصة غولد برايس

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، بلغ سعر البيع 26000 جنيهاً، و26240 جنيهاً للشراء.