online.. رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024 للاستعلام عن نتيجة 4 و5 ابتدائي الترم الاول بالرقم القومي

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024، مع بدء أعمال التصحيح يتزايد البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024 التي يمكن من خلالها الاستعلام عن كافة نتائج سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي مرورا بالخامس الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي، حيث انهى طلاب المرحلة الابتدائية امتحاناتهم خلال الايام الماضية، وعليه فقد بدأت أعمال تصحيح اوراق الامتحانات في جميع الكنترولات على قدما وساق ليتم الاعلان عن النتيجة في اقرب وقت ممكن.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024

وقد تم تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024 استعدادا لرفع نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي عليه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والكشف عن نسبة النجاح، ليتمكن كل طالب من ادخال رقمه القومي والحصول على نتيجته بسهولة دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب، واليكم خطوات الدخول إلى بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن النتائج:

قم بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الاساسي.

انتظر حتى يتم تحميل الصفحة، ثم قم بادخال الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقم.

قم باختيار وتحديد نتيجة الصف الرابع الابتدائي أو نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

ادخل المرحلة الدراسية والصف الدراسي.

قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالالوان التي يشير كل لون منها إلى تقدير معين.

معنى دلالة الوان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2024

وسوف تعلن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2024 الترم الاول بالالوان الاربعة “ازرق، احمر، اصفر، اخضر”: