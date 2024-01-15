ايش اخبارك يا لولو.. ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 النايل سات

تعتبر قناة وناسة أطفال من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بنقل العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، فضلاً عن أن إمكانية استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية سواء العرب سات والنايل سات، حتى أن القناة يمكن استقبالها مجانًا وبدون دفع اشتراك كما في بعض القنوات الأخرى، ولهذا سنكشف معكم كيفية استقبال القناة بكل سهولة، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة على النايل سات

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة اطفال، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

في حين أن معدل استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

في حين أن معدل الترميز فهو 27500.

استقبل قناة وناسة عرب سات

ومن السهل كذلك إمكانية القيام بإستقبال قناة وناسة عرب سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11270.

القمر الصناعي الخاص بالقناة فهو عرب سات.

معدل ترميز قناة وناسة فهو 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-