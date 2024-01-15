“الشهادة الابتدائية” نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم ترم اول 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 الترم الاول يتهيأ الطلاب وأولياء الأمور لظهورها في جميع المحافظات، حيث انتهت جميع لجان التصحيح من عملها في التدقيق وتجميع الدرجات وحرصت الوزارة على أن تسير هذه العملية بكل شفافية حتى يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية خلال أيام قليلة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024 برقم الجلوس من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهو موقع رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، ومن الجدير بالذكر ان ظهور النتيجة يختلف موعده من محافظة لاخرى، وتشير الكثير من التصريحات أن نتائج الشهادة الابتدائية لهذا العام مرتفعة ومبشرة إذا تم مقارنتها بنتائج السنوات الماضية وستظهر النتيجة بالتوالي في كافة المحافظات بمجرد أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من المديريات التعليمية الخاصة بكل محافظة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي إلكترونيًا من خلال موقع رسمي توفره الوزارة، لتسهيل عملية معرفة النتيجة على الطلاب دون أن يحتاجوا إلى زيارة المدارس، حيث يمكنهم من خلال هذا الموقع معرفة النتائج وهم يجلسون في منازلهم ومن خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بالدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي.

ثم اختر نتيجة الشهادة الابتدائية.

سجل بيانات الطالب مثل: الاسم ورقم الجلوس والمدرسة تابع لها.

بعد الانتهاء والتأكد من صحة البيانات اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

انتظر لثوان قليلة وستظهر النتائج في جميع المواد المقررة.

ونتمنى النجاح والمزيد والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات ونشجعهم على مزيد من التفوق في الفصل الدراسي الثاني.