بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الاول بالاسم وزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الاول تشهد حالة من الترقب الشديد لأولياء أمور الطلاب، وبالأخص أن الإعلان عن النتيجة سيكون عبر بوابة التعليم الأساسي، لذا يزداد البحث عن النتيجة بعد اقتراب موعد ظهورها.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الاول

لينك نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط قبل أن يتم الإعلان عنه يتم الآن تصحيح وتدقيق جميع درجات الطلاب التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حسب كل مديرية تعليمية، وذلك لأن كل مديرية تعليمية تعلن عن النتائج بعد انتهائها من التصحيح:

زيارة بوابة التعليم الأساسي .

الضغط على المرحلة التعليمية وتحديد خيار”سنوات النقل”.

النقر على السنة الدراسية والفصل الدراسي لتحديدها.

إدراج كافة المعلومات المطلوبة التي تخص الطالب الذي يرغب في الاستعلام من رقم جلوس، والرقم القومي.

انقر على زر””الاستعلام”.

انتظر لتظهر لك النتيجة على الشاشة.

بوابة التعليم الاساسي نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

هناك بعض الألوان التي تظهر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول محافظة الغربية وجميع المحافظات قد لا يعرف البعض ما تدل عليه هذه الألوان، لذلك سنقوم بتوضيح المقصود بكل لون من هذه الألوان في التسلسل الآتي:

اللون الأزرق

يدل أن الطالب حصل على درجات عالية تتراوح بين 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر

يوضح أن درجات الطالب التي حصل عليها تتراوح بين 65 لـ 85 درجة.

اللون الأصفر

يشير هذا اللون أن الطالب قد حصل على درجات متوسطة وتكون بين 50 إلى 65 درجة.

اللون الأحمر

يدل هذا اللون على ضعف أداء الطالب في الامتحانات، وأيضًا حصوله على درجات أقل من 50 درجة، لذلك إذا ظهرت درجات ابنك في هذا اللون لا بد من العمل على الاهتمام به وتأهيله جيدًا في الدروس، وتقديم له كل سبل الدعم والتشجيع للحصول على أعلى الدرجات.